美驻外大使目前还缺80人

（联合早报网讯） 据新华社消息，美国总统特朗普20日上任当天，所有上届政府政治任命的驻外大使立即离职，但美国驻80多个国家和机构的大使职位仍“后继无人”。

美国《纽约时报》报道称，过去两届政府交接时，不管是共和党还是民主党，都会根据具体情况给大使离职宽限数周或者数月的时间，特别是对那些子女还在当地上中小学的大使。但特朗普特立独行，在大使问题上态度强硬，要求大使们在他上任当天中午必须离职。

美国有线电视新闻网（CNN）称，美国国务院估计，70%的美国驻外大使是职业外交官。而被政治任命的大使很多都是总统大选的捐款者，他们往往因为与总统的密切关系而被任命为驻外大使。自然而然，随着总统卸任，这些通过政治任命的大使也会离任。

《独立报》分析说，不寻常的是，上届政府的大使辞职后，新大使还没就位。大约有80个大使被特朗普一次性辞退。此举让很多国家和机构，包括与美国有敏感关系的国家未来数月没有美国大使，与特朗普“直接沟通的渠道”被切断。这些国家包括德国、英国和加拿大。此外，驻中国、日本、印度和沙特阿拉伯的新大使也还未就任。

报道称，特朗普目前只敲定了少数大使职位，他提名南卡州州长海利为常驻联合国代表，律师弗里德曼为驻以色列大使，艾奥瓦州州长布兰斯塔德为驻华大使。还有报道称，特朗普的第一任妻子伊万娜有望出任驻捷克大使。

美国前驻土耳其大使培生认为，如此多的大使空缺将危害美国利益，“这个改变会令盟友与美国新政府的关系更加紧张”，全世界也会对特朗普政府的做法深感担忧。

但也有人认为，其他职业外交官会在新大使就任前代行其职，使馆运营不会出现问题。