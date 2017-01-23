美众议员提案要美国退出联合国

（联合早报网讯） 美国华府政坛要求美国退出联合国的声浪再起。联邦众议员罗杰斯日前在国会提出法案，要求新任总统特朗普终止美国的联合国会员资格，并停止拨款与捐助。

据报道，共和党籍联邦众议员罗杰斯1月3日国会开议后提出“2017年美国主权重建法案”，主旨是废除“1945年参与联合国法案”，目前已有六名众议员加入连署。特朗普就职后，法案动向引起关注。

法案要求美国总统终止美国的联合国会员资格，包括所有联合国内部机构、特别组织、各项委员会，以及其他相关实体的会员，并关闭美国驻联合国代表团。

联合国总部虽位于纽约，但美国政坛向来有希望退出联合国的声音，特朗普就职后，退出联合国的声浪再度浮现。

特朗普曾说，联合国不但没解决问题，还制造问题。如果不能发挥既定功能，就是浪费时间和金钱。

卸任的奥巴马政府与美国外交界支持多边主义的一派认为，联合国有存在必要，美国如冒然退出，是将舞台交给俄罗斯与中国。

支持退出的共和党鹰派则认为，美国作为联合国最大金主，在组织章程下却无法发挥影响力，联合国反成美国的绊脚石。

华府保守派智库传统基金会的报告指出，美国不仅是联合国最大金主，近年来财务资助已达顶点，占联合国一般预算的22%，以及维和部队任务支出的27%。