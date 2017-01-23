冈比亚前总统贾梅掏空国库1100万元？

（联合早报网讯） 非洲冈比亚新任总统巴罗的一名亲信称，执政长达22年的前总统贾梅下台后，该国国库至少有1100万美元财产不知所踪。

据英国广播公司报道，贾梅在刚过去的周末承认大选落败，并即时让位出国。当晚有人目击贾梅的豪华汽车等物品被装上一架乍得籍的货运飞机上。

巴罗的顾问法蒂称，一批金融专家仍在点算实际损失。

于2013年与台北断交的冈比亚刚在去年3月与北京建交。中国对这次政治争端表达了关注。

中国外交部发言人华春莹上周五（20日）说：“中方高度关注有关事态发展，支持联合国安理会通过有关决议，赞赏地区组织优先以政治方式解决相关问题……希望各方以冈比亚国家和人民利益为重，保持克制，维护冈比亚和平与稳定，顺利实现政治过渡。”

贾梅此前拒绝接受去年12月初的选举结果，拒绝向巴罗移交权力，引来国际社会谴责。

获得联合国支持的西非国家经济共同体（ECOWAS）继而向贾梅发出最后通牒，并于19日由塞内加尔等五国派兵进入冈比亚，准备武力驱逐贾梅。巴罗则于同日在位于塞内加尔首都达喀尔的冈比亚大使馆宣誓就职。

到21日，贾梅宣布同意交出权力，并于当晚从冈比亚首都班珠尔飞往几内亚首都科纳克里。西非五国部队则于22日进入班珠尔，准备迎接巴罗。

然而，巴罗目前仍然留在达喀尔，未知何时回国执政。