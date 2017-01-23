极早早产儿更易出现慢性健康问题

（联合早报网讯） 瑞典研究人员在美国儿科学会主办的《儿科》月刊报告说，与足月出生的同龄人相比，妊娠期23周到25周出生的极早早产儿在青少年时期更容易出现慢性健康问题。专家建议这些早产儿的父母尽早采取干预行为，以帮助早产儿发育。

世界卫生组织对早产的定义是在完成37周妊娠之前出生的婴儿，小于28周出生的婴儿定义为极早早产儿。

在出生后的数周，这些婴儿往往在呼吸和消化食物方面存在困难。他们还可能遭遇一些更为长期性的挑战，如视力、听力和认知能力受损，以及出现社交和行为问题。

瑞典于默奥大学医院的研究人员研究了134名10到15岁曾为极早早产儿的青少年，以及与他们年龄相仿的103名足月出生的青少年。结果发现，极早早产儿患上严重身体或精神障碍的可能性是足月出生的同龄人的15倍，对医疗或教育类服务的需求是一般孩子的五倍以上。

研究人员指出，整体来看，超过六成的极早早产儿后来出现精神或情感发育延迟，以及缺乏玩耍或社交能力等问题，而足月出生的青少年中出现这些问题的比例仅为6%。

此外，约六成的极早早产儿后来需要来自医生或专业人士针对慢性健康问题的常规护理或理疗、特殊上学安排等服务，而其他青少年中这一比例为25%。

论文作者之一、瑞典于默奥大学医院的法鲁基说，尽管这项研究没有关注是什么因素导致极早早产儿出现上述问题，但胎儿期的大脑和中枢神经系统发育过程中断可能是原因之一。

加拿大不列颠哥伦比亚大学研究员兹维克表示，父母可以采取一些行动，帮助极早早产儿的成长。例如，在幼儿时期增加与婴儿的肌肤接触，在孩童时期为孩子提供丰富的阅读、探索环境、与其他儿童交往等机会，还有理疗等方法也能帮助极早早产儿发育。