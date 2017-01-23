韩力争旅客来源多元化应对“限韩令”

（联合早报网讯）据韩国观光公社（旅游发展局）23日公布的2017年度工作计划，观光公社将实现访韩游客来源的多元化，争取接待360万东南亚游客、110万穆斯林游客、250万欧美游客。

韩联社报道，具体来看，观光公社将为东南亚7个国家游客选定30个主题商品，7个国家和地区分别是马来西亚、越南、菲律宾、新加坡、香港、印度尼西亚、台湾。

观光公社将为越南游客推出冬季体育活动和庆典商品，向印尼游客宣传韩流和韩剧拍摄地，在穆斯林国家开通官方网站，在伊朗德黑兰、哈萨克斯坦阿拉木图设立分社，在欧洲和美洲通过世界三大旅游博览会等开展营销宣传活动。

为了鼓励国内外游客游览首尔之外其他地区，观光公社将增设优秀住宿设施，提升旅游服务质量，并利用平昌冬季奥运会举办地的自然环境、韩食、庆典等四季旅游题材开发新线路。观光公社将为中国游客推出高档商品，并联手网红针对散客进行营销活动，以此吸引830万中国游客。为了达到今年吸引250万日本游客的目标，观光公社将针对日本各级学校举办组团游推介会。

为普遍提高入境旅游产品的质量，观光公社将分析外国旅游市场的案例并在美食、医疗、邮轮领域开发100套高价旅游产品。通过获米其林评级的24家餐厅和寺庙饮食专门餐厅推出美食游产品，并支持发展医疗旅游产品。

由于韩国决定部署萨德反导弹系统，中国据说一直对韩实施报复性措施，包括限制前往韩国的中国游客数量。