韩国春节礼品现“复古风”

（联合早报网讯）新春佳节将至，家家户户为购置年货和准备礼品忙碌。韩国今年的礼品潮流似乎让时光倒流了几十年，当年最为普遍的拜年礼品——袜子礼盒、咖啡礼盒等相对廉价的礼品重新成为商场的人气产品，这或与去年反腐法生效和经济不景气有关。

据韩联社报道，1960年代韩国还处于工业化时代之前，人们对工业品的需求较大，最受欢迎的新春礼品是香皂、白糖、调味料、罐装食品等日常用品和加工食品。时过半个世纪的2017年，在处于“第四次工业革命”时期的此时此刻，半个世纪前的拜年礼品再次成为消费者的首选。乐天百货加工食品和日常用品礼盒销售额同比大增37%，易买得罐装食品和调味料礼盒销售也同比分别增长6.3%和1.2%。

1970年代，随着工业化的全面推进，工业品产量大增，人们对工业品的需求相对减少，购置的礼品种类也随之发生变化。当时咖啡礼盒首亮相，在咖啡厅文化扩散的推动下，咖啡礼盒跃居百货店礼品销售榜前三。时过境迁，今年春节咖啡礼盒迎来“第二春”，乐天玛特咖啡礼盒的销售额同比增长5.6%。

经济高速增长时期的1980年代，袜子、领带、丝巾等成为节日首选礼品，当时肉类、高级水果、金枪鱼等食品礼盒也受到消费者喜爱。今年乐天玛特春节礼品中袜子礼盒的销量同比翻番，让人不禁联想到1980年代。

进入1990年代之后，人们开始关注健康养生，柿饼、菌菇类特产以及红参等保健品礼盒开始受到青睐。今年乐天百货保健品礼盒销售额同比增长14.2%。2000年代初期，橄榄油成为礼品市场新宠。2010年代专门瞄准年轻人和单人家庭推出的礼品纷纷面市，法国产盐以及日本零食等进口调料和国内外零食成为全新的过年礼品。

乐天百货食品部门负责人表示，随着时代的变迁，人气礼盒种类也不断发生变化。今年的大氛围是偏好实惠产品，因此1960-1970年代最为普遍的加工食品和日常用品礼盒重新获得人气。