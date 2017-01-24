巴黎首度按车辆污染水平限行

（联合早报网讯）鉴于法国巴黎及其周边地区连续三日出现空气中可吸入颗粒物浓度超标，当地政府23日再次启动机动车临时限行措施以控制道路交通造成的污染物排放。与以往单双号轮流限行不同，巴黎此次首度根据车辆污染排放水平实施区别限行，污染排放程度最高的车辆被禁止上路行驶。

巴黎大区空气质量监测部门表示，21日至23日，巴黎及其周边地区空气中可吸入颗粒物（PM10）平均浓度持续高于每立方米80微克的警戒标准。引发这一现象的主要原因是冬季燃烧木材取暖和道路交通造成的污染物排放增多，且反气旋控制下无风天气不利于大气中污染物扩散。

新华社报道，按车辆污染水平“区别限行”的紧急措施主要基于法国政府此前推出的车辆污染水平标签机制实施。法国巴黎警察局21日发布决定，当地时间23日5时30分至午夜，禁止不具备申请标签资格的机动车以及污染程度最高的第5类机动车在巴黎及其周边69个市镇行驶，而具备其他污染水平分级标签的车辆均可正常行驶。

由于监测数据显示未来两天空气污染现象仍将持续，巴黎警察局23日下午宣布，相关机动车区别限行措施将延续至25日。

去年7月，法国政府推出这种用于标明机动车污染排放水平的标签，将机动车按污染排放程度划分为六个类别。

百分之百纯电动汽车或氢动力汽车属于污染程度最低的“零排放”类别，其余机动车按污染程度由低到高分为1至5的五个类别。

在车辆污染水平标签机制的支持下，法国各地方政府职能部门将有权根据本地空气质量和环境状况长期或临时划定机动车限行区域或限行时间，使污染水平低的车辆获得优先上路、优惠停车或减免通行费用等权利。每当空气污染水平达到特定标准时，地方警察局也能有效限制高污染水平的车辆上路行驶。