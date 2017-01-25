特朗普重启“拱心石”XL输油管道项目

（联合早报网讯）美国总统特朗普签署行政命令，决定重启美加“拱心石”XL输油管道项目。此举直接推翻了奥巴马任内否决该项目的决定。

中新社报道，特朗普24日上午在白宫椭圆办公室签署了上述行政命令。他表示，该项目可为美国创造2万8000个就业岗位。他说，该项目中的一些条款存在争议，需要重新进行协商。

“拱心石”XL输油管道项目是加拿大管道公司计划修建的一条全长约1900公里的输油管道，该管道从加拿大艾伯塔省跨境延伸至美国内布拉斯加州。奥巴马政府于2015年11月以不符合美国国家利益、削弱美国在气候变化问题上的国际领导力为由否决了该项目。

在当天的记者会上，有记者向白宫发言人斯派塞提问，美国究竟将重新协商哪些条款。斯派塞回应称，在以往的建设项目中，石油公司可赚取大把钞票，但普通工人却收益甚少。特朗普总统将最大程度为美国工人争取利益。

同在24日，特朗普签署行政命令，批准北达科他州输油管道建设项目。在另外一份行政命令中，特朗普要求修建该项目所需的管道必须在美国国内生产。他说：“如果在美国修建管道，那么管道就应该在美国国内制造，这将给美国钢铁工人带来大量的工作机会。”

特朗普在当天签署的另外两份行政命令中决定，更改输油管道项目以及基础设施建设项目的审批程序。他表示，需要加快推进环境评估和审批的程序，不能为了修一座桥或一条公路等上15年时间。