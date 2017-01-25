特朗普受邀下月底在美国会演讲

（联合早报网讯）美国会众议院议长瑞安24日在国会山宣布，他已邀请美国新任总统特朗普于2月28日在国会参众两院联席会议上发表演讲。白宫发言人斯派塞当天表示，特朗普已接受邀请。

瑞安表示，此次演讲是美国人民和国会议员们直接聆听新总统阐述其远见和执政优先方向的一个机会。他说，华盛顿政治圈长期以来缺乏直面国家挑战的勇气。美国需要一个有勇气、有行动力、有解决能力的政府。

瑞安说，他于23日晚与特朗普及副总统彭斯进行了一次具有建设性的对话，内容涉及医疗改革、税收改革、加强军队建设以及确保边境安全等议题。

他表示，白宫与国会将信守承诺，尽快废除并替换“奥巴马医保法案”。他同时呼吁参议院尽快通过候任卫生与公众服务部长普赖斯的提名。

按照惯例，众议院议长通常会在新总统就任初期邀请其赴国会发表演讲，这一演讲并不冠以“国情咨文”的名称，演讲的重点是新总统阐述其执政理念和优先事项。

特朗普的前任、前总统奥巴马曾于2009年2月赴国会发表演讲。在那次演讲中，奥巴马重点阐述了他在经济复苏问题上的政策主张。

截至目前，特朗普尚未表明自己将在今年2月的演讲中聚焦哪些议题。不过，透过特朗普近期的一系列会见安排和表态不难看出，特朗普料将在演讲中继续强调“美国优先”的理念，可能谈及经济增长、就业、基础设施建设以及贸易政策等内容。