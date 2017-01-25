英国开发出“缩小版”MRI扫描仪

（联合早报网讯）英国开发出“缩小版”核磁共振成像扫描仪

英国设菲尔德大学日前宣布，该校研究人员开发出一种新型“缩小版”核磁共振成像扫描仪，并已成功在当地医院为新生儿开展了相关检测。这一设备一旦普及，有望大幅提高新生儿的医学检测效率。

新华社报道，核磁共振成像（MRI）是一种生物磁自旋成像技术，利用原子核自旋运动的特点，在外加磁场内，经射频脉冲激后产生信号，用探测器检测并输入计算机，经过处理转换在屏幕上显示图像。这种技术能够为医生提供大量信息，对疾病的诊断具有不少潜在优势。

据设菲尔德大学介绍，这个新型核磁共振成像扫描仪的体积远远小于目前医院中常用的类似设备，是该校研究人员经过12年研发才制造出来的。

由于体积较小，这个扫描仪可直接安放在医院的新生儿监护室内，随时为新生儿开展检测，新生儿不用再被移至专门的检测室。这不但能减少因移动而给脆弱的新生儿带来的相关风险，也能更及时和高效地开展医学检测。

这一设备已在当地一家医院进行了初步试验，为部分出现不同症状的新生儿开展检测，及时为他们提供合适的治疗方案。

参与这个项目的设菲尔德大学教授格里菲斯说，通过核磁共振成像技术，医生能获得非常细致的图像，这有助他们更准确地诊断疾病。这个研发项目也是为了更好地帮助那些脑部出现问题的婴儿。

团队希望这一设备能尽快获得监管机构的认证，未来数年内让更多医院用上这一检测工具。