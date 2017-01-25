2016年全球清廉排行榜 我国第七

（联合早报网讯）国际透明组织25日公布2016年全球清廉指数排行榜，新西兰、芬兰和瑞典排名前三，新加坡排名第七，在亚洲国家中排名第一。

该组织在报告中说，贪污与社会不公现象是导致2016年民粹主义政治人物崛起的主要原因。

报告称，一些走民粹主义路线的领导人如美国总统特朗普和法国极右派领袖勒庞在竞选期间主张“精英分子中饱私囊、工人阶层被边缘化”，让选民对保守派政党感到失望。但这些政治领导人当政后往往都没有解决国内的贪污问题。

该组织也指出，那些“独裁领袖崛起的国家，包括土耳其和匈牙利，清廉度排名近几年都下滑”。

国际透明组织使用世界银行、非洲发展银行和瑞士洛桑国际管理学院等机构的资料，汇整评比公共部门贪腐程度的指数，最低为0分，代表最贪腐，最高100分，表示十分清廉。

以下是前10名与倒数10名的排行榜。

前10名：

1.新西兰与丹麦（均为90分） 3.芬兰（89分） 4.瑞典（88分） 5.瑞士（86分） 6.挪威（85分） 7.新加坡（84分） 8.荷兰（83分） 9.加拿大（82分） 10.德国、卢森堡和英国（各81分）

倒数10名：

166.委内瑞拉和伊拉克（各17分） 169.阿富汗（15分） 170.利比亚、也门和苏丹（各14分）173.叙利亚（13分） 174.朝鲜（12分） 175.南苏丹（11分） 176.索马里（10分）