媒体：特朗普政府暂停美环保局拨款

（联合早报网讯）据美国多家媒体报道，特朗普政府已下令美国环境保护局冻结所有拨款与合同，并要求环保局暂停对外发布消息。

《华盛顿邮报》24日援引一封发给美国环保局采购管理办公室员工的邮件报道说，这一禁令是在特朗普20日宣誓就任美国总统数小时内发出的，要求“从即时起，（美国环保局）所有合同和拨款暂停”。

《赫芬顿邮报》独家获取了一份内部备忘录，其内容要求美环保局暂停对外发布新闻公报、社交媒体消息和博客文章以及网站内容更新，媒体采访请求得认真筛选。报道说，一名“害怕报复”的环保局员工匿名把有关信息提供给了国会办公室。还有其他美国媒体也报道了环保局奉命暂停拨款和对外发布消息。

美国环保局的推特等社交媒体账号通常每个工作日都会发布几条消息，但自特朗普宣誓就职以来再无任何更新。

新华社引述白宫发言人斯派塞24日在例行记者会上的话说，他没有相关禁令的消息，但考虑到政府正处于过渡期，需要评估相关政策，这一事件不令人惊讶。

据媒体报道，美国农业部下属农业研究所等多个联邦机构也要求其员工暂停向国会议员及媒体透露他们的工作。

美国环保组织“关注全球问题科学家联盟”在一份声明中说：“这是特朗普政府第一个完整的工作周，对科学的攻击已在进行中……（禁令）破坏至关重要的公共健康与环境保护工作，腐蚀公众的信任并违背科学基本原则。”

美国环保局是美联邦政府应对气候变化的一个主要机构，每年提供的拨款与合同额在40亿美元（56亿万6800万新元）以上。但特朗普曾称气候变化是骗局，他所选定的环保局局长普鲁伊特不仅是气候变化怀疑论者，还曾多次起诉环保局。美国舆论认为，如果普鲁伊特的提名获得通过，那么美国环保局在他的领导下可能会有重大调整。