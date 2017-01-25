美加州州长布朗誓言捍卫本州政策

（联合早报网讯）美国加利福尼亚州州长杰瑞·布朗表明，加州将坚持在气候变化、健保、非法移民和其他议题上的立场，不会对新任总统特朗普政府妥协。

布朗（Jerry Brown）24日在州议会发表年度州情咨文，他不点名地批评新任总统特朗普和把持参众两院大权的共和党即将施行的新政策与加州背道而驰。

作为美国人口第一大州州长，布朗当天表示，加州必须提前为（华盛顿）那些令人不安的言论和行动做好准备。

“加州不会走回头路，现在不，以后也不。”他说。

据中国新闻社报道，布朗在演说中特别提高声音，强调加州在移民和非法移民问题上的立场。他说，移民是加州和美国经济发展和繁荣的关键，他着重提及将继续执行加州的非法移民法律。

布朗在第一届任期通过了信任法案，为非法移民颁发驾照、获得就业和接受高等教育的权利，开全美先河。

“我必须说清楚，我们将保护每一个人，每一个男人、每一个女人、每一个孩子，他们来到美国是为了追求美好生活，并为加州作出了贡献。”

他同时为加州正在实行的健保政策辩护，并称数以百万计的加州民众依赖这些可负担健保计划。

布朗再次强调加州坚持应对气候变化政策的立场。他说，气候变化带来的危险是真实存在的。

民主党在加州参众两院占统治地位，布朗呼吁加民主、共和两党需团结一致，一切以加州民众的利益着想，为全美国做出榜样，避免像华盛顿一样陷于两党争斗。

正在州长第二届任期的布朗对过去数年加州取得的成就感到骄傲。他提及，加州增加了对公立教育的拨款，提高了最低时薪，创建了用于应急的雨天基金等。

布朗对特朗普政府加大基础建设力度表示赞赏。他说，基础建设也是加州的重要关切，他全力支持。