全球韩流粉丝近6千万远超韩国人口

（联合早报网讯）据韩国国际交流财团（KF）25日发表的题为《2016地球村韩流现况》的报告，去年在全球范围活动的韩流粉丝达5939万人，比韩国总人口5169.6万还多。

韩联社报道，国际交流财团去年12月针对全球109个国家和地区的韩流现况进行了调查，共有1652个韩流俱乐部分布在88个国家，俱乐部会员达5939万人。俱乐部数量较2015年增加了10.6%，会员人数更是大增68%。

从各地区的具体情况来看，随着韩剧《太阳的后裔》在中国掀起韩流热潮，亚洲和大洋洲的韩流粉丝俱乐部人数增至4000多万，猛增53%。

在欧洲，韩影《小姐》《釜山行》获邀参加多个影展备受当地人的关注，此后当地韩流粉丝也大增，人数破千万。

在美国和拉美地区，偶像组合防弹少年团等K-POP人气爆棚，引领韩流热潮，粉丝人数也达900万。

在非洲和中东地区，粉丝俱乐部的人数虽然仅为19万人，但同比增加2万多人，一直呈增势。

该报告还说，新一轮韩流的主力军非“K美容”“K网漫”莫属。韩国化妆品悄然走入中美等国消费者的日常生活，网漫《未生》被日本翻拍成电视剧。值得一提的是，去年韩国小说家韩江凭借《素食主义者》获得2016年度国际布克奖，韩流之风吹到了文学领域。

然而，报告还指出，由于去年韩中关系趋冷，“限韩令”将持续至何时尚不得而知，但如今需要政府出面应对，不断尝试与中方讨论设法放宽管制、保护韩国文化内容著作权等。