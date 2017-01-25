日本对邀请中国加入TPP反应冷淡

（联合早报网讯）日本对于邀请中国加入被美国总统特朗普放弃的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的想法反应冷淡，担心这会增强中国的影响力，并冲淡作为贸易准则的“黄金标准”。

路透社报道，日本官员也并不急于和美国启动双边贸易谈判，即便特朗普表示做为“美国优先”经济计划中的一部分，他倾向于双边贸易协议安排。但一些人士表示不能排除进行这种谈判的可能性。

目前日本首相安倍晋三处境尴尬，承诺要说服特朗普TPP有利于美国和全球经济。特朗普周一刚刚签署行政命令退出TPP。

安倍周三对参议院表示：“建立在自由、公平的统一准则基础上的自由贸易是全球经济增长的根源。”

他说：“我想特朗普总统也明白自由和公平贸易的重要性，我会坚定不移地寻求他对于TPP协议的战略和经济意义的理解。”

当问及美日贸易协定谈判时，安倍晋三表示，在特朗普内阁名单获得通过且政策更为清晰之前，他不愿揣测特朗普的贸易政策。

澳大利亚及新西兰周二表示，希望鼓励中国及其他亚洲国家加入，以挽救TPP。智利已邀请其他TPP成员国、中国及韩国的部长级官员，出席3月一场峰会讨论如何继续推进。除非修改规定，否则TPP无法在美国缺席的情况下生效，因此TPP目前处于停摆状态。