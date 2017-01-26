特朗普签署行政命令在美墨边境建墙

（联合早报网讯）美国总统特朗普25日签署两份有关加强边境安全的行政命令，内容包括在美墨边境修建隔离墙、停止向难民聚居的城市提供资金支持、加大边境执法部门的执法力度等。

中新社引述《纽约时报》的报道说，根据25日签署的行政命令，持美国签证的伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚以及也门等国公民在未来一个月内禁止入境美国，直至美国务院和国土安全部制定出更加严格的审批程序。

加强边境安全是特朗普在竞选期间的重要承诺，他曾多次表态要遏制和防范非法移民和潜在的极端主义分子进入美国。他在上任首周便签署相关行政命令，意在向外界表明他正积极兑现竞选期间的承诺。

在签署行政命令后，特朗普对国土安全部的工作人员说，从今天开始，美国将重新开始掌控自己的边境。

他表示，他当天签署的两份行政命令将拯救数千人的生命，创造数百万个就业。他还说，美国将寻求与墨西哥合作，加强两国边境地区的安全，创造更多经济发展的机会。

据估计，建墙行动的总花费将在80亿美元至250亿美元之间。特朗普如果想要将造墙计划付诸实践，就必须获得国会的支持和拨款。

在美国广播公司25日播出的一段专访中，特朗普说，美国将立即着手制定建墙计划，建墙行动将在未来数月内开启。他还表示，建墙的开销将首先由美国支付，但最终将由墨西哥承担。

墨西哥总统涅托此前已明确表示，墨西哥绝对不会为美国的建墙行动“埋单”，这是一个涉及国家尊严的问题。