欧盟计划出资2亿欧元“遏制”利比亚难民

（联合早报网讯）欧盟委员会25日宣布，计划出资2亿欧元帮助利比亚及其他北非国家加强边境管控，从而“遏制”利比亚难民途经地中海流入欧洲。

中新社报道，马耳他自1月1日接任欧盟轮值主席国之后，将难民和非法移民列为未来六个月的主要议题之一。

时任欧洲议会议长舒尔茨去年底到访马耳他时说，马耳他地处地中海北岸、毗邻北非，在处理难民问题方面的经验有助于欧盟找到解决难民危机的方法。

2月3日，欧盟各成员国首脑将在马耳他召开会议商讨难民和非法移民的议题。欧盟委员会近日特地召开准备会议，磋商供首脑们讨论的解决方案。

根据欧盟委员会准备会议出台的计划，欧盟准备加强对利比亚海岸巡逻队及海军的培训力度，并有意在北非建立海上救援协调中心；通过“地中海海马”网络在2017年春季进一步加强北非国家之间边境管控；加强与联合国难民署合作，保护难民、加强安置与自愿遣返协助工作；加强与北非国家的对话与合作；出资2亿欧元帮助利比亚及其他北非国家。

去年3月，欧盟与土耳其就难民问题达成协议，通过爱琴海抵达欧洲的中东地区难民数量呈下降趋势。与之相反，试图通过地中海“闯关”进入欧陆的北非难民数量出现上升的势头。

欧盟委员会去年底决定，计划在“非洲之角”地区开展11项援助项目，总投资大约1.7亿欧元用以发展当地的经济，从根源上解决欧洲面临的难民危机。