多运动有助保持老年女性细胞活力

（联合早报网讯）美国一项最新研究发现，老年女性如果久坐不动、锻炼太少，会加速细胞老化。要想保持身体活力，老年人不能过于安静，应该动起来。

美国加利福尼亚大学圣迭戈分校医学院研究人员在新一期《美国流行病学杂志》上报告说，他们对1500名64岁至95岁的绝经后女性进行了调查，让她们填写调查问卷并连续七天佩戴记录运动情况的仪器。

数据分析结果显示，老年女性如果每天进行中度至剧烈强度的运动少于40分钟、久坐不动超过十小时，那么她们的细胞染色体端粒长度相对就更短。与那些同龄爱运动的女性相比，习惯久坐不动的老年女性，其细胞的实测年龄平均要老八年。

端粒是人体细胞染色体上的一种结构，它好比鞋带两头防止磨损的“保护帽”。随着细胞不断分裂和老化，端粒会慢慢变短。因此端粒长度被用作判断细胞衰老程度的重要标志。

研究负责人萨德亚伯说，“我们的研究证实，久坐不动的生活方式会加速细胞老化，使得细胞的实测年龄与生理年龄不相符。”

他补充说，老年女性久坐时间比较长，但如果每天能保证至少30分钟的锻炼时间，她们的染色体端粒就不会变得更短。

除了锻炼不足之外，身体肥胖、吸烟等不良生活方式也会加速染色体端粒磨损变短。而医学研究认为，染色体端粒变短与心血管疾病、糖尿病以及多种癌症的发病均有关联。

研究人员说，他们接下来还将调查运动对年轻人群以及男性人群染色体端粒长度的影响。