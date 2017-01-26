民调：多数民众支持特朗普就职演说

（联合早报网讯）美国媒体25日公布民调显示，即使主流舆论批评总统特朗普的就职演说内容民粹与黑暗，但多数美国民众认同“美国优先”与“购买美国货，聘用美国人”等施政宣示。

特朗普发表就职演说后，立场较为中立的美国政治网路媒体POLITICO和民调机构Morning Consult向全美1922名已登记选民进行调查，当中有1762人看过或听过演说内容。

调查显示，看过或听过特朗普演说的49%的受访者认为，内容极佳与不错，39%指一般和糟糕。65%的整体受访者认同特朗普“美国优先”的主题，61%同意“购买美国货，聘用美国人”的口号。

特朗普就职隔日，美国城市涌现抗议人潮，自由派主流媒体《纽约时报》、《华盛顿邮报》和美国有线电视新闻网均批评特朗普演说内容黑暗民粹，近乎羞辱前任总统，是讲给支持者听的。

但美国民众的看法显然不同；民调显示，51%的受访者认特朗普演说具乐观性，46%指听来像个总统，44%指带来启发。

美国媒体立场鲜明，总统竞选期间的报道与民调失准成为话题，这份民调也引起共和党支持者意见比重过高的疑虑。

POLITICO指出，调查样本虽较过去调查中的共和党支持者比重是高了一点，但整体样本比例仍偏向民主党支持者，也就是民主党人比较愿意表达意见。

调查也反应美国社会对特朗普政策的综合性意见。移民政策上，72%支持遣返有犯罪纪录的非法移民，68%同意符合资格的非法移民可以留在美国。

36%认为奥巴马健保必须打掉重建或翻修。33%认为应全部撤销，以新方案取代。32%认为应部分撤销，但23%认为应全部撤销，无须再提新方案。