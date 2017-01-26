英国第四季经济增长率意外持稳

（联合早报网讯）英国2016年第四季经济维持住强劲动能，再次推翻有关6月退欧公投将迅迅冲击经济增速的预期。

英国国家统计局26日公布，第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.6％，延续了第三季高于平均水准的增长速度。

路透调查的分析师原先预估增速小跌至0.5％。

第四季GDP较上年同期增长2.2％，同样略高于分析师预期。

不过，纵观整个2016年经济增长率还是略微放缓，从2015年的增长2.2％放缓至成长2.0％。

路透社引述英国国家统计局统计学者达伦·摩根（Darren Morgan）说：“消费者支出强劲支撑了服务业扩张，此外，制造业从第三季的低迷中反弹，其和建筑业全年来看仍大体保持不变。”

英国可能是去年经济增长最快的主要发达经济体之一，且有迹象显示2017年初势头亦不错，据英国工业联盟(CBI)报告显示1月制造业订单强劲。

英国2016年经济增长年率要超过德国，德国去年经济增长率为1.9％。

然而，多数分析师预测，今年经济状况不容乐观，因自英国公投退欧后以来英镑大幅下跌，推高了家庭和企业的通胀压力。

英国央行总裁卡尼警告称，经济成长已经愈发依赖于消费者支出。

周四的数据显示，2016年第四季的服务业产出增长0.8％，该指标对于反映消费者支出最为敏感。

相比之下，工业产出则是持平，部分是源于10月的停产维护导致石油生产下滑。此间，建筑业产出小增0.1％。

不均衡的增长情况料给2017年带来问题，英镑走软影响预计将推高通胀，限制消费者支出能力，并以推高成本的方式给商业活动带来冲击。

英国汽车业的数据已经显示，尽管去年生产创下纪录，但因担忧英国退欧影响，汽车制造商已将投资削减三分之一。