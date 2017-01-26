韩在华文艺活动停摆恐长期化

（联合早报网讯）中国政府为反制“萨德”入韩而采取的“限韩令”阴影笼罩韩国娱乐界，甚至呈长期化趋势，让行业忧心忡忡。

韩联社报道，帮助韩国歌手在华活动的某经纪公司一位负责人26日向记者透露，情况十分严重，韩国歌手在华活动几乎停摆，中方不仅不批准韩国歌手在华举办演唱会，电视台也停止邀请韩国明星出演节目。他指出，虽然在韩活动的中国籍歌手仍在中国正常活动，但韩国籍艺人和在华制作电视节目的韩国编导在华活动全面受阻，有的编导干脆回国。

韩国明星的在华活动从去年10月开始亮起了红灯，部分歌手在华活动被取消，鸟叔PSY，黄致列等韩国艺人上电视节目的镜头被打马赛克或全部剪掉。宋仲基代言的手机广告也被台湾演员取代，刘仁娜在中国电视剧《相爱穿梭千年2》中遭换角等。

中国政府去年12月批准韩国双人组合乐童音乐家在沪举办演唱会（800座）后，行业曾期待此举标志着中国“限韩令”有所松动。之后，韩国艺人在华进行的小规模演出接连获批，如韩国男团FTISLAND12月上海演唱会（2000座）、韩星张根硕今年1月广州演唱会（1000座）等。相反，原定于今年1月在南京举行的男团EXO大规模演唱会（1万座）因中方的要求暂缓举行。

另一家经纪公司的一位负责人表示，有传闻称，中国政府会逐渐批准在北京、上海等地举行的2000座以下小规模演唱会，但何时全面批准韩国歌手在华表演仍未知数。韩国一家造星公司方面表示，有韩籍成员的旗下偶像组合只能在港澳台以完整阵容亮相，仅有非韩籍成员仍在大陆开展活动。