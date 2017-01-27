英首相：英美应坚定站在一起维护共同利益

（联合早报网讯）英国首相特里莎·梅开始访美行程，并在费城发表讲演说，英美两国必须“坚定站在一起，维护我们的利益”，但是再也不能回到“失败的”干预政策老路。

据BBC报道，特里莎·梅周四（26日）在费城对在那里参加会议的美国国会共和党人发表讲话，并回顾了"缔造了现代世界"的英美关系历史。

她说，“英美干预主权国家并试图按照自己形象改造世界的日子已经过去了。”

英国首相将在周五首次同美国新总统特朗普会面，也将成为特朗普上台后第一位访问美国的外国领导人。

特朗普是一位房地产大亨和电视娱乐明星，而特里莎·梅是一位保守的英国牧师的女儿，人们担心他们之间巨大的人格差异将成为发展良好关系的障碍。

但是，特里莎·梅对这样的担心不以为然。她说，有时候"异性相吸"。

预料即将在美国白宫举行的会谈将涉及贸易、安全和英美特殊关系前景等问题，而特里莎·梅承诺将在会谈中捍卫英国的利益。

她否认了两国可能由于在北约、伊朗和酷刑等问题上的分歧而影响发展紧密关系的可能，坚持表示发展良好关系符合两国的共同利益。

特里莎·梅在飞往美国的专机上对随行记者说，"这次同特朗普的比较早的会晤为我们提供了开始建立特殊关系程序的机会，而双方的特殊关系符合我们的国家利益，我认为也符合他们的国家利益。"

她还说，"我认为，我们不仅能够共同建立这种特殊关系，而且能够以一种对双方都有利的方式和带来更广泛英首相开始访美 称将推动两国特殊关系利益的方式做到这一点。"

特里莎·梅说，特朗普显然主张以酷刑和"黑点"监狱营地来对待恐怖嫌疑人，但英国的立场不会改变。

她对记者们说，"我们谴责酷刑。无论是在同你们谈话的时候，还是同美国总统谈话的时候，我的这一观点都不会改变。"

有记者问，她是不是认为自己和特朗普就像两股道上跑的车，缺乏交汇点。

她回答说，"我认为，我们有共同的愿望，愿意确保政府是为每一个人服务的，特别是为普通劳动者家庭和工人阶级家庭服务的。"