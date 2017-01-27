"末日钟"拨快半分钟 1953年以来最接近"人类灭亡"

（联合早报网讯）标志人类危机的"末日钟"拨快半分钟，距离象征人类灭亡的午夜12时，只有两分半钟，是1953年以来最接近"人类终结"。

据BBC报道，设立"末日钟"的芝加哥《原子科学家公报》组织（Bulletin of the Atomic Scientists，简称BAS）周四（26日）发出警告，美国新总统特朗普的言论，加上"全球安全面貌日益黑暗"，使世界变得更加不安全，因此将象征性的"末日钟"（Doomsday Clock）调快30秒，距离世界毁灭来临的午夜更近了，只剩下2.5分钟。

该组织特别指出，以往从未试过因为一个人而拨快时钟，但这次是因为特朗普当选美国总统，使危机更迫在眉睫。

该组织执行长布朗森（Rachel Bronson）在华盛顿举行记者会表示："这仍是20年来最接近午夜的时刻。"

2015年朝鲜核试、美俄关系又趋于紧绷，加上气候变迁加剧，人类又面临空前危机，因此"末日钟"维持在距离代表世界末日的午夜12时前3分钟。

是否调整"世界末日钟"由一群科学家和学者决定，包括15位诺贝尔奖得主。

1945年，参与研制世界上第一枚原子弹的一些美国科学家，还有十几位诺贝尔奖得主，共同创办了一份《原子科学家公报》，旨在反对使用核武器。

《原子科学家公报》组织1947年在美国芝加哥大学校园内设立"世界末日钟"，它是一个象征性的为世界敲响的警钟，用以提醒人类可能将面临世界末日。迄今调整过19次。

过去最危险的时刻发生在1953年，当时美俄相继测试热核武器，距离午夜仅有2分钟。

后来，双方签署裁减战略武器条约（Strategic Arms Reduction Treaty），裁减战略核武器后，1991年的"末日钟"距离午夜还有17分钟。