科学家首次培育人猪嵌合体胚胎

（联合早报网讯）科学家进行一项前所未有的实验，首次成功在猪的胚胎内培植人类细胞，希望将来有一天可以利用这种技术，在动物身上培植出可以用作移植用途的肝脏和其他器官。虽然目前的研究工作仍只是在极早期阶段，但已经建立一个重要的里程碑。

据星岛日报报道，位于加州南部拉霍亚镇的索尔克研究所的科学家，在《细胞》（Cell）期刊中发表报告，公布这项成果。培植出来的人类细胞只占了每个猪胚胎的极少部分，而那些胚胎只是生长了数星期。

不过，此类结合人类和动物的研究引起道德上的争议。美国政府已于2015年暂停动用纳税人的金钱资助这种实验。上述研究分别在加州和西班牙进行，是由私人基金拨款资助的。

负责撰写研究报告的专家贝尔蒙特强调，利用猪只去培育人类器官，现时距离目标仍很遥远。目前进行的研究工作，“只是朝着这个目标踏出非常早期的一步”。

把不同品种的生物细胞结合在一起，学界称之为“篏合体”（chimeras）。科学家以前曾在老鼠身上进行过实验。不过，若要培植人类器官，便要动用体积较大的动物，例如猪。如这项研究最终取得成功，有助解决人体器官短缺的问题，为等候移植器官的病人带来希望。

索尔克研究所的团队构思的计划，是利用这种技术在猪胚胎内培植人类胰脏、心脏和肝脏。胚胎生长28天，那些器官也会随着生长。最后，科学家便从胚胎移除那些器官，作移植用途，胚胎则会“安乐死”。

有份参与这项研究计划的华裔科学家吴俊表示，把等候器官移植的病人本身的干细胞，注射入猪的胚胎内，生长出有用的人类器官，当移植到人体时，应可以把排斥现象减至最低。

研究“篏合体”但没有直接参与上述实验的明尼苏达大学教授加里形容，这项研究成果令人振奋，虽然只是整个领域的早期步骤，但却是十分重要。