妻涉领干薪 菲永陷选战危机

（联合早报网讯）法国右派前总理菲永本是最有可能于5月当选总统的参选人，但自从媒体报道他的妻子涉嫌以国会助理名义领取薪水却未实际工作后，他的民意支持率显着下滑，陷入选战危机。

菲永（Francois Fillon）代表共和党参加约在四五月举行的总统大选，在这周以前，各项民调都显示，他的支持率高于极右派的玛琳•勒庞（Marine Le Pen）和经济部前部长马克隆（Emmanuel Macron），很有可能当选总统。

据《鸭鸣报》（Le Canard Enchaine）25日报道，菲永于1998年到2002年任国会议员期间，雇用妻子潘妮洛普•菲永（Penelope Fillon）为助理；菲永于2002年入阁，由朱拉尔（Marc Joulard）接替他的议员职位，潘妮洛普•费雍继续担任助理，所领取的薪资约达50万欧元，但没有实际工作的迹象。

检方已宣布针对此案展开初步调查。菲永26日接受电视专访时反击说，妻子的工作合法、确实且完全透明，如果他被列为“正式调查”对象，就会退选。

法国新闻广播电台（Franceinfo）委託民调机构Odoxa调查发现，《鸭鸣报》报道刊登后，61%的法国人对菲永印象不佳。

去年11月初，菲永刚赢得右派初选时，还有54%的人对他抱持正面看法。

此外，多数受访民众认为，法规竟然允许国会议员雇用亲属为助理，很不可思议，76%的人希望立法禁止。