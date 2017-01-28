欧洲太空总署想登月球盖16楼高“月球宇宙”

（联合早报网讯）欧洲太空总署（The European Space Agency）欲登月球建造首座人类基地，并且沿着基地建造一座高50公尺、约16层楼高的“月球庙宇”，成为人类在月球第一个“冥想默祷的场所”。

《每日邮报》报道，月球庙宇即将盖在大多时间阳光普照的沙克尔顿陨石坑（Shackleton Crater）边缘；其4.2公里深的坑则长年在阴影中，被认为是储存水冰的“保冰带”，有潜力成为水、空气、甚至是火箭燃料的主要来源。

这座月球庙宇由隶属欧洲太空总署的“先进概念小组”（Advanced Concepts Team）设计师卢比欧（Jorge Mañes Rubio）设计。卢比欧以月球土壤为建材，欲使用3D列印技术打造庙宇。

卢比欧的设计灵感主要来自法国18世纪传达乌托邦理想社会的建筑师布雷（Etienne-Louis Boullée）、以及勒杜（Claude-Nicolas Ledoux），他们的建物设计过于庞大，不适地球人类居住，但在重力仅为地球六分之一的月球上是可行的。

卢比欧说：“我和组内同事进行各种讨论，猜测未来地球居住者可能的需求，他们会以什么形式进行社交、有什么文化和传统活动、制造何种手工艺品。”

卢比欧认为，人类创造艺术至少有三万年的历史，所以他坚信，人类到了月球依然持续创作。