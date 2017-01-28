特朗普与特雷莎·梅会谈

美国总统特朗普27日在白宫与英国首相特雷莎·梅举行会谈并出席联合记者会。特雷莎·梅成为特朗普任内首位访问白宫的外国领导人。

据中新社报道，在联合记者会上，特朗普表示，美英关系是具有历史性的特殊关系，当前的美英关系处于最强劲有力的时期。今日，两国决定继续深化在军事、金融、文化以及政治领域的纽带关系。

特雷莎·梅在联合记者会上首先向特朗普当选和就任美国总统表示祝贺，并感谢特朗普在上任第一周便邀请自己访美。她说，此访显示出英美特殊关系的重要程度。梅同时宣布，英国女王伊丽莎白二世已正式邀请特朗普夫妇于今年下半年对英国进行国事访问，特朗普接受了邀请。

特雷莎·梅表示，她与特朗普就北约地位问题进行了讨论。两国一致认为，北约是各成员国进行联合防卫的重要屏障，两国重申对北约有不可动摇的承诺。说到此处，梅转头看着身旁的特朗普说，“总统先生，我想你说了你会百分之百地支持北约。”一旁的特朗普点头称是。

特雷莎·梅表示，会谈议题还包括打击“伊斯兰国”组织、加强防务合作等。双方还探讨了如何建立一个贸易谈判机制，为英美达成高水平的贸易协定铺路。

特朗普当天在回答有关美俄关系的问题时表示，他将于近期与俄罗斯总统普京通电话，他支持改善美俄关系。他说，自己从未与普京打过交道，不过他期待能与普京建立良好的关系。他说，如果美俄能联手打击“伊斯兰国”组织，那是一件好事。至于美国是否会解除对俄罗斯的制裁，特朗普表示，目前谈论此事还为时尚早。

在被问及美墨关系时，特朗普表示，他当天上午与墨西哥总统涅托进行了约一个小时的通话。他说，自己尊重、喜爱墨西哥人民，希望与墨西哥保持良好的关系。他表示，美国将与墨西哥进行贸易谈判，同时加强边境地区的管理。