特朗普下令暂停接收难民 限制六国居民入境

（联合早报网讯）美国新任总统特朗普再次推出惊人的措施，他宣布在四个月内暂停接收叙利亚难民，并在至少90天内限制叙利亚、伊拉克等六国的居民入境，理由是“阻止极端伊斯兰恐怖分子进入美国”。

综合路透社等国际媒体报道，特朗普在五角大楼说：“我们只接纳那些支持我们的国家并深爱我们的人民的人。”

这项临时措施立即生效，六个将面对居民入境美国限制的国家，分别是伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门

另一方面，特朗普表示，叙利亚的基督徒将优先获得难民身份。

他当天在基督教电台节目中解释称，基督徒在叙利亚遭到了恶劣的对待，他们抵达美国即使不是不可能，也是非常艰难。“如果你是一个穆斯林，你能来到美国，如果你是基督徒，这几乎是不可能的。”

他说，许多人被恐怖份子砍头，其中有许多是基督徒，“所以我们要帮助他们”。

特朗普在竞选时曾表明会完全禁止伊斯兰教徒入境，但当选后并未提及有关说法。有民主党议员指出，特朗普的这项行政命令等同于实施“禁止伊斯兰入境”。

但他的这项决定立即遭到美国多个宗教团队，包括几乎所有基督教教派的反对。他们指责特朗普的行动不能体现《圣经》的教义与美国的传统，并呼吁特朗普让他们继续原来的工作——美国多个为难民提供服务的慈善组织，都有宗教背景。

基督教领袖也反对让基督徒享有特权，他们相信开放的难民政策符合基督教的精神。美国福音派联会人道救援分支世界救援会（World Relief）的主席斯科特阿尔贝特（Scott Arbeiter）说：“我们强烈反对，当前世界上最无助人群中有许多是穆斯林，当我们说穆斯林不可以进来，我们是在否定天主为人类创立的人性与尊严。”

美国公民自由联盟（ACLU）批评特朗普的决定是“歧视穆斯林的托辞”。因在巴基斯坦推动妇女教育而被塔利班武装分子枪击的马拉拉也说：“特朗普总统今天对那些逃离暴力与战争的孩子、母亲和父亲关上了大门。”

她说，“美国违背了欢迎难民与移民的光荣历史——那些人支持了贵国的建设，做好准备要辛勤工作，以换取开展新生活的合理机会。”

不过，一些共和党人对这项措施表达支持。共和党籍的众议院司法委员会主席鲍勃·古德拉特（Bob Goodlatte）称，伊斯兰国曾威胁利用美国的移民制度，因此对移民进行筛选是必要的。

“他说，我很高兴特朗普总统利用国会给他的工具以及宪法赋予他的权力，来维护美国的安全，并确保我们知道进入美国的是什么人。”

共和党籍的众议院议长保罗·莱恩（Paul Ryan）也说：“我们是一个有同情心的民族，我支持难民接收计划，但是现在是时候重新评估和强化我们的签证审查过程了。”