韩媒：中国反制萨德虽殃及韩文娱界 但韩星在华人气不减

（联合早报网讯）韩联社报道，中国政府为反制“萨德”入韩而采取的“限韩令”继续发酵，其阴影不仅笼罩韩国娱乐圈，还殃及文化艺术界，呈现长期化趋势，让行业忧心忡忡。但部分韩剧和韩星仍在华享受超高人气，验证“限韩令”挡不住韩流热潮。韩国政府正在通过外交渠道积极寻求解决之道。

韩星在华文艺活动停摆

帮助韩国歌手在华活动的某经纪公司一位负责人26日向记者透露，情况十分严重，韩国歌手在华活动几乎停摆，中方不仅不批准韩国歌手在华举办演唱会，电视台也停止邀请韩国明星出演节目。他指出，虽然在韩活动的中国籍歌手仍在中国正常活动，但韩国籍艺人和在华制作电视节目的韩国编导在当地活动全面受阻，有的编导干脆回国。

韩国明星的在华活动从去年10月开始亮起了红灯，部分歌手在华活动被取消，鸟叔PSY，黄致列等韩国艺人上电视节目的镜头被打马赛克或全部剪掉。宋仲基代言的手机广告也被台湾演员取代，刘仁娜在中国电视剧《相爱穿梭千年2》中遭换角等。

中国政府去年12月批准韩国双人组合乐童音乐家在沪举办演唱会（800座）后，行业曾期待此举标志着中国“限韩令”有所松动。之后，韩国艺人在华进行的小规模演出接连获批，如韩国男团FTISLAND的12月上海演唱会（2000座）、韩星张根硕今年1月广州演唱会（1000座）等。相反，原定于今年1月在南京举行的男团EXO大规模演唱会（1万座）因中方的要求暂缓举行。

反制萨德局面恐长期化 行业担心是否产生“嫌韩”情绪

另一家经纪公司的一位负责人表示，有传闻称，中国政府会逐渐批准在北京、上海等地举行的2000座以下小规模演唱会，但何时全面批准韩国歌手在华表演仍未知数。韩国一家造星公司方面表示，有韩籍成员的旗下偶像组合只能在港澳台以完整阵容亮相，仅有非韩籍成员仍在大陆开展活动。

《Running Man》在华获得超高人气后，不少韩国综艺编导和综艺策划公司纷纷进军中国市场，但目前他们的在华活动严重受阻。去年进军中国的韩国某策划公司一名编导指出，韩国编导制作的作品纷纷被电视台拒绝。

鉴于中日两国围绕钓鱼岛的矛盾曾使中国反日情绪高涨，行业人士担心，“限韩令”会使中国民众产生“嫌韩”情绪。

“限韩令”或已殃及韩国文化艺术界

日前，韩国著名女高音歌唱家曹秀美和钢琴家白建宇在华演出相继被取消，推测认为，这与中国政府反制萨德无不关系。

据曹秀美经纪公司介绍，曹秀美原计划从2月19日起在广州、北京和上海举行巡回演出。22日，广州、北京、上海交响乐团不约而同地通知演出被取消。此前，中方一直延迟发放她为此申请的签证。曹秀美24日在自己的推特发文称，自己应邀从两年前开始准备此次演出，不知为何演出被取消，她对国家之间矛盾影响到文化艺术感到遗憾。

韩国钢琴家白建宇原计划于3月18日与中国贵阳交响乐团进行的合演被取消。据悉，中国政府没有给他签发签证。业内人士指出，由于不能保障演出顺利举行，韩中文化交流将大幅减少。《纽约时报》也报道称，韩国古典音乐家似乎因“萨德”入韩问题而遭受负面影响。

韩国音乐剧在华演出从去年开始就纷纷被取消。去年8月，负责策划韩国著名原创音乐剧《洗衣服》在华演出的一家公司透露，宣传和营销活动不太顺利，部分演出已停止。该音乐剧制作公司正在准备起用中国演员用汉语演出。

音乐剧《Little Jack》制作公司原计划今年在中国举行韩国演员团队的演出，但该计划被取消，公司决定演出汉化版。

韩流在华热度不减

据韩国经纪公司SOOP娱乐23日消息，虽然韩剧《鬼怪》在华禁播，主角孔侑仍从22日起占据微博实时热搜榜首位直到次日。

SOOP娱乐方面表示，韩流因“限韩令”遭遇寒流，孔侑却逆势而上，备受大中华地区粉丝关注。《鬼怪》虽然未能销往中国，但因盗版泛滥仍然收获大量剧迷。中国知名演员舒淇也曾发布微博透露正在追剧《鬼怪》。

由孔侑、金高银联袂主演的tvN有线电视台韩剧《鬼怪》上周末完美收官，最后一集的平均收视率达到20.5%，改写韩国有线电视台收视率最高纪录。

韩政府寻求“限韩令”应对之策

韩国政府正在寻求解决该问题的方案，韩国产业通商资源部于13日在韩中自贸协定联委会会议上转达了产业界和文艺界对中方疑似在文化领域反制“萨德”的忧虑，但中国商务部否认对韩国采取报复性措施。

文化体育观光部相关人士表示，正在同外交部、产业通商资源部商讨应对之策，计划通过将于上半年举办的韩中文化产业论坛、韩中自贸协定联委会会议传达韩国政府和业界对限韩令的抗议之声。