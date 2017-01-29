美法总统通电话 就多个议题交换意见

（联合早报网讯）美国总统特朗普和法国总统奥朗德1月28日通电话，就反恐、反保护主义、收容难民、落实气候变化《巴黎协定》以及北约框架下的军事与防卫合作等议题交换意见。法国媒体认为，法美双方在多个议题上的主张存在明显分歧。

美国白宫28日发表声明说，特朗普希望加强美法在反恐与安全等领域的合作，重申美国对北约的承诺，并强调所有北约成员国都应承担该组织防卫开支。特朗普向过去两年内在法国发生的恐怖袭击事件遇难者表示哀悼。

法国总统府同日发布新闻公报说，奥朗德表示要警惕保护主义导致的经济和政治后果，面对一个不稳定的世界，闭关自守是一条“死胡同”。

奥朗德说，要想更有效地捍卫民主，就必须遵守民主得以建立的原则，尤其是在收容难民等问题上。

奥朗德表示，联合国依然是解决冲突、维护和平的唯一的不可替代的工具。叙利亚问题应通过政治渠道、在联合国领导下解决，其他解决之道都是不持续和不可信的。

奥朗德重申继续参与在伊拉克和叙利亚开展的反恐行动的决心，并重申加强与俄罗斯开展全面对话的意愿。

在伊朗核问题上，奥朗德强调伊朗核协议应该得到严格遵守和完全落实。此外，奥朗德还强调了落实气候变化《巴黎协定》的重要性以及北约的不可或缺。

法国媒体认为，从奥朗德表态来看，在反对保护主义、收容难民、处理叙利亚危机、落实气候变化《巴黎协定》等多个议题上，法美双方主张存在明显分歧。据法国国际广播电台报道，奥朗德在和特朗普通电话之前，在葡萄牙首都里斯本出席南部欧盟国家峰会时呼吁，欧洲各国应当明确自身立场，团结一致与美国开展一场“坚定的”对话。