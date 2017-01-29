马国警方暂未确定中国游客失联与菲南叛军有关

（联合早报网讯）马来西亚沙巴州总警长南利丁指出，暂时没有任何证据显示载有28名中国籍乘客的游览船失联和恐怖主义或菲南叛军阿布沙耶夫有关。警方相信该游览船或面对各种机械故障与通讯问题。除此之外，一切仍有待调查。

他说，搜救队伍至今仍未寻获在沙巴著名旅游景点环滩岛（Pulau Mengalum）海域失踪的游览船，截至今天下午1时仍然下落不明。

他说，初步调查相信，该艘游览船的通讯仪器出现故障，因此搜救队伍一直无法联络上，更无从确认位置。“搜救队伍已在该海域展开面积约140公里的搜寻行动，但仍未有消息。”

他表示，搜救队伍原在昨晚展开搜救行动，但基于浪高风大，因此被逼中断，直至今晨开始行动。

他表示，无论行动结果如何，搜救队伍将在今晚给予进一步详情。

据了解，该艘载有28名中国籍乘客的游览船，是在昨日上午9时，在一名船夫与两名工作人员的随同下，自丹绒阿鲁（Tanjong Aru）前往环滩岛。该游览船按照计划，将在环滩岛让乘客上岸，前往度假村，孰料却在途中忽然失联。

目前由马来西亚海事执法机构所主导的搜救行动，在警队水警组、海军与空军的联合协助下正在进行搜救。

新华社记者齐中熙29日获悉，1月28日晚，中国驻亚庇总领馆接到领保电话称，一艘载有约20名中国游客的快艇，在亚庇市前往环滩岛途中失去联系。获悉此事，国家旅游局立即启动应急机制。

国家旅游局局长李金早要求驻新加坡办事处迅速了解相关情况，与使馆和马来西亚旅游部门保持密切联系，相关业务司室尽快核实游客和团队有关信息。国家旅游局已紧急成立由杜江副局长牵头的应急小组，全力做好相关处置工作。