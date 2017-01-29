美德领导人同意在反恐等方面加强合作

（联合早报网讯）美国总统特朗普与德国总理默克尔28日通电话，同意在打击恐怖主义和暴力极端主义方面加强合作，并共同维护西亚北非地区的稳定。

白宫和德国政府官方网站当天均发布消息说，特朗普与默克尔在通话中就北约、西亚北非局势、乌克兰局势等问题进行了讨论。

消息说，两国领导人一致认为，北约是跨大西洋关系的重要基础，对维护北大西洋国家的和平与稳定具有重要作用。北约应有能力应对21世纪的威胁，为此，所有北约成员国都应对共同防卫作出应有贡献。

双方表示，要在打击恐怖主义和暴力极端主义、应对西亚北非局势方面加强合作。

两国领导人还表示将继续深化两国关系。据德国政府发言人赛伯特介绍，默克尔和特朗普都强调，德美之间的紧密合作对两国的安全和繁荣都有着重要作用，双方都表示希望在今后几年中继续加强两国关系。

消息说，特朗普已接受默克尔的邀请，将出席今年7月在德国汉堡举行的二十国集团领导人会议，并表示期待默克尔早日访问美国。

特朗普日前在接受英国《泰晤士报》采访时曾抨击德国总理默克尔的开放性移民政策，认为默克尔犯下了“灾难性错误”。特朗普还称北约已经“老掉牙”，并表示英国“脱欧”是“一件伟大的事情”。

16日，默克尔在柏林回应说，欧洲人的命运“掌握在我们自己手中”。