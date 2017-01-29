特朗普改组白宫国安团队 出台游说限令

（联合早报网讯）美国总统特朗普28日签署两份总统备忘录和一项行政命令，改组白宫国家安全委员会和国土安全委员会，要求五角大楼在30天内提交打击叙利亚和伊拉克境内极端组织伊斯兰国武装的计划，并对政府官员离任后从事游说活动作出限制。

根据总统备忘录，重组白宫国安团队架构的重点之一是提高美国对数字威胁的响应能力。

备忘录称：“21世纪美国面临的安全威胁超越国际边界，应对这些挑战的美国政府决策机制和程序必须进行相应转换和适应。”

值得注意的是，白宫首席战略专家、前特朗普竞选团队首席执行官班农将定期参加重组后的国安会最高级别会议，国务卿和国防部长也是这一会议成员。美国媒体认为，这表明班农对特朗普外交和安全政策的影响力增强。

针对打击伊国组织的战略，相关备忘录称，美国不会包容伊国组织或与其谈判，将加强美国领导的反伊国组织联盟，削弱该组织获得的财政支持，并将把公共外交、信息战、网络战等作为打击伊国组织的非战场手段。

根据行政命令，自2017年1月20日起，政府官员离职五年内不能从事与本部门相关的游说活动，终身不得代表任何外国政府或外国政党游说，任职期间不得从注册游说者或游说团体收受礼物。

不过，美国媒体认为，这道行政命令实际上削弱了对政府官员离职后从事游说活动的限制。在奥巴马政府时期，所有政府官员离任两年内不得从事任何游说活动，而特朗普政府虽将期限延长至五年，但仅限于从事与其所在部门相关的游说活动，意味着官员离职后可以立即从事针对其他政府部门的游说活动。