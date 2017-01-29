用户登录
订阅
每日速递
订户专区
电子报
国际版
首页
即时
新闻
娱乐
生活
财经
言论
专题
视频
早房
政谈
商讯
关于我们
关注我们
联络我们
每日速递
首页
即时
新闻
新加坡
国际
中港台
东南亚
体育
早报关键词
娱乐
明星
影视
音乐
韩流
生活
美食
时尚
美容 / 保健
旅游
汽车与科技
文化与艺术
生活补给站
深夜好读
星座运程
ZBBZ 早报报志
财经
即时
新闻
投资理财
房产
中小企业
财经人物
企业热讯
新加坡股市
言论
社论
评论
想法
交流站
omy Blogs
专题
视频
新闻
娱乐
生活
直播
商讯
重庆
江苏
常州
Z-平台
早房
政谈
跑步鸡祝你
身体健康
提款鸡祝你
恭喜发财
直升鸡祝你
步步高升
电视鸡祝你
多姿多彩
冷气鸡祝你
春风得意
收音鸡祝你
笑口常开
吸尘鸡祝你
无忧无虑
打印鸡祝你
心想事成
童子鸡祝你
五福临门
要财鸡祝你
财源广进
洗衣鸡祝你
喜气洋洋
让你看见未来
你投了吗?
泰王驾崩
2016海丝博览会
影视
韩流
生活补给站
深夜好读
早晚好心情
视频
新闻
娱乐
生活
直播
首页
即时报道
国际即时
快讯：寻获25名落海中国游客 至少三人溺毙
（联合早报网讯）马来西亚政府宣布在沙巴海域寻获25名落海的中国游客，至少三人溺毙。
想阅读更多新闻？
立即注册１４天免费试阅
View the discussion thread.
热门
单日
一周
评论
兀兰一对母女疑遭烧死 丈夫被捕
单亲妈妈与两女儿 首次在‘家’吃团圆饭
获20噪音投诉 农粮局捕30野鸡
农历新年拜太岁
德士司机挥剪 男子腹缝25针
8岁女患罕见癌 瘤破爬出千只虫
孩童身高低过1.35米不可搭Uber或Grab 司机不遵守可被罚
美国退出TPP
拖欠千多元杂费水电费 大女儿招惹阿窿 苦命妇年关难过
2017生肖运程 - 鸡
黄有光：诚征绝联
新加坡经济真有这么糟吗？
香港将归还我国九辆泰莱斯装甲车
六点看懂装甲车事件
中国打击资金外流 新加坡赌场将遭殃
最新阅读
白宫为特朗普限穆斯林七国移民政令辩护
法前教育部长阿蒙爆冷赢大选左翼初选
马沉船获救游客抵沙巴州首府
默克尔：特朗普的移民禁令“不合理”
读者投票
更多
这个农历新年，你打算怎么过？
(2017年1月20日开始投票)
Choices
主要待在家里休息充电
趁长周末出国旅行
参加很多亲友拜年聚会活动
没有什么具体计划
主要待在家里休息充电
50.6% (675 votes)
趁长周末出国旅行
7.2% (96 votes)
参加很多亲友拜年聚会活动
18.29% (244 votes)
没有什么具体计划
23.91% (319 votes)
Total votes: 1334
更多
╳