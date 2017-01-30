英数十万人请愿要求阻止特朗普访英

（联合早报网讯） 在美国总统特朗普签署行政命令禁止一些国家的公民入境美国之后，英国出现了取消特朗普对英国进行国事访问的呼声。

美国总统特朗普27日签署行政命令，在120天内停止执行美国难民计划，无限期禁止叙利亚难民入境，在90天内暂时限制七个穆斯林国家的公民入境。

英国反对党工党领袖科尔宾说，如果允许特朗普按照计划在今年访问英国，那将是“完全错误的”。

建议取消特朗普访英计划的一份请愿书已经得到超过50万个签名，这意味着议会需要考虑就这一话题展开辩论。

英国首相特里莎·梅在本周访问美国期间，宣布了邀请特朗普访问英国的计划，但尚未确定具体访问日期。

英国首相府的一名发言人就上述呼吁回应说：“我们发出了邀请，邀请已被接受。”

英国第二大在野党自由民主党也对特朗普签署的上述行政命令提出严厉批评。自民党领袖法伦说，在特朗普“丢脸”的禁令结束之前，他不应该对英国进行任何访问。

法伦称：“否则，特里莎·梅将让女王处于困难的境地，让她接待一个完全以信仰为理由拒绝英国公民入境的的人。”

英国苏格兰国家党外交事务发言人萨蒙德说，请特朗普来英国访问是一个“非常糟糕的主意”。他形容这位美国新总统“不可预测”，有许多令人“无法接受的观点”。

伦敦市长萨迪克汗说，只要特朗普的行政命令存在，他就不应该来英国访问。他形容特朗普的禁令是“残酷”和“可耻”的，“只要禁令存在，就不应该为他铺下红地毯”。