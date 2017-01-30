前欧洲议会议长舒尔茨角逐德总理职位

（联合早报网讯） 德国社民党29日决定提名前欧洲议会议长舒尔茨为该党候选人，在今年9月举行的大选中角逐德国总理一职。

据德新社报道，社民党领导人当天在一个内部会议上一致作出上述决定。该党将于3月19日举行特别党代会选举舒尔茨为党主席，并正式提名他为社民党总理候选人。

德国副总理加布里尔24日突然宣布不参加大选，并辞去社民党主席一职，提议今年61岁的舒尔茨出任党主席。加布里尔同时还辞去兼任的经济部长一职，于27日兼任外长，接替即将于2月出任德国总统的施泰因迈尔。

加布里尔此前一直被舆论认为是社民党在大选中挑战现任总理默克尔的重要人选之一。此间分析人士认为，加布里尔最终决定放弃参选，与其在党内支持不够和民调不理想有关。此外，由舒尔茨代表社民党角逐总理一职，对社民党的大选前景有利。

德国媒体27日公布的一项民调显示，如果德国民众现在直选总理，默克尔将获得44%的选票，舒尔茨为40%。从党派选举来看，社民党最新支持率为24%，比年初提升了三个百分点，但与默克尔的联盟党36%的支持率相比，仍落后12个百分点。分析人士认为，社民党要在大选中击败默克尔的联盟党，仍非易事。

德国政府日前宣布，定于今年9月24日举行联邦议会选举。默克尔去年11月宣布谋求连任，如能在大选中获胜，默克尔将开始她的第四个总理任期。