特朗普：移民政令不是针对穆斯林

（联合早报网讯） 美国总统特朗普27日签署的移民政策行政命令在全美多地引发示威游行活动。特朗普29日首度就其移民新政发声，表示该政令并不是一份针对穆斯林的禁令。

特朗普29日下午发表声明，正式就其移民新政做出说明。他表示，美国是一个移民国家，美国欢迎移民入境，但美国必须保护本国公民和边境安全。

特朗普还说，他签署的行政命令与奥巴马于2011年签署的行政命令有相似之处。奥巴马彼时曾发布为期六个月的禁令，禁止伊拉克难民入境。此外，本次被列入禁令的其他六个国家也同样被奥巴马政府视为恐怖分子的来源地。

特朗普表示，该行政命令并不是一份针对穆斯林的禁令，与宗教无关，而是一份事关恐怖威胁和国家安全的命令。他说，全世界40多个穆斯林国家并不在被禁止入境的名单中。

特朗普称，未来90天内，美国将对入境审查程序进行评估和更新。如果新的审查程序开始施行，美国将重新向所有国家的申请者发放签证。他首要考虑的是美国人民的安全，但他也非常同情身处叙利亚人道主义危机中的难民，他将寻求解除他们痛苦的方法。

本月27日，特朗普签署行政命令，决定在未来120天内暂停所有难民入境，以便进行充分的背景审查；在未来90天内，暂停向伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克七国公民发放签证。

过去两天，华盛顿、纽约、旧金山等地爆发示威游行活动。多数示威者认为，该行政命令带有明显的宗教歧视和种族歧视色彩，要求特朗普立即取消这一命令。