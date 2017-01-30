喝咖啡抑制老年慢性炎症

（联合早报网讯） 咖啡因摄入与长寿的关联已为人们所知，美国一项最新研究揭示了为什么会发生这种关联性：与人类衰老有关的慢性炎症可能导致疾病，而咖啡因及其代谢物可以抑制导致炎症的核酸代谢物发生作用。

大量研究已经表明，慢性炎症是导致心脏病、癌症、阿尔茨海默病等疾病的重要原因，老年人90%以上的非传染性疾病与慢性炎症有关。

研究人员在英国《自然·医学》网络版上报告说，美国斯坦福大学曾开展一项持续10年、涉及百余名调查对象的老年免疫学跟踪调查项目。部分调查对象年龄在20至30岁，另一部分则超过60岁。研究人员希望通过对比年轻人和老年人的血样，观察哪些基因在老年人体内活性更高。他们最终锁定了两个与慢性炎症有关的基因簇。

研究人员发现，炎症基因簇活性较高的老年人，患高血压和动脉硬化的比例明显高于活性较低者。他们体内的多种核酸代谢产物及一种致炎因子“白细胞介素－1β”的浓度也较高。

动物实验发现，核酸代谢物会显著提升两种炎症基因簇的活性，并增加白细胞介素－1β的浓度。实验鼠被注射用核酸代谢物培养的免疫细胞后，会出现严重炎症、高血压等症状。而在两种炎症基因簇活性较低的老年调查对象中，罹患高血压的比例仅为炎症基因簇活性较高对象的八分之一。且2008年年龄在85岁以上、到2016年依然健在的调查对象人数，明显高于炎症基因簇活性较高的调查对象。

血样分析发现，这些长寿老人内体有较多的咖啡因及其代谢物，这些代谢物包括茶碱和可可碱。在动物实验中，实验鼠被同时注射咖啡因及其代谢物以及用核酸代谢物培养的免疫细胞，实验鼠并未出现严重的炎症和高血压等。

主要研究人员、斯坦福大学微生物学和免疫学教授戴维斯称，与衰老相关的炎症会引发心血管疾病，此项研究找到了导致炎症反应的一种分子机制，为今后开发相关药物和治疗奠定了基础。与此同时，这项研究再次为咖啡因及其代谢物有助长寿提供了证据。