菲总统告诫美国勿在菲建设军事设施

（联合早报网讯） 菲律宾总统杜特尔特30日凌晨在总统府举行的记者会上告诫美国，不要在菲建设军事设施，并警告说，一旦证实美国这么做，他将废除菲律宾与美国的军事协议。

杜特尔特说：“我要告诫美国：别建，我不允许。”

他表示，仓库也好，补给站也罢，不管怎么叫，它们都是存放武器的永久之所，这是菲律宾法律明文禁止的。

杜特尔特说：“如果美国坚持要干，我会对军事协议进行重新审查，最后可能会废除。”

他说，根据菲美两国1998年签署的《访问部队协议》，不允许（美方）在菲律宾领土上建立永久性军事设施。

菲律宾国防部长洛伦扎纳30日上午在接受当地媒体采访时说，杜特尔特对美军将在菲律宾军事基地建设的军事设施的性质表示担忧。他说，菲律宾方面将核对《加强防务合作协议》的条款，确保总统的意见得到贯彻。

洛伦扎纳此前告诉媒体，美国今年将开始在选择好的基地上建造军事设施，包括武器装备仓库和飞机跑道等。

菲律宾宪法明文规定，禁止外国军队在菲建设军事基地，但2014年菲美签订的《加强防务合作协议》准许美军使用菲律宾军事基地、在菲兴建军事设施，以及在菲存放、部署武器。

2016年3月，菲美两国发表联合声明，美军获准使用菲律宾五个军事基地。