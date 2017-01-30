美药管局警告应停用婴儿顺势出牙片

（联合早报网讯） 美国食品和药物管理局近日警告消费者停止使用一些婴儿顺势出牙片（homeopathic teething tablets），原因是发现其所含成分会给婴幼儿和儿童带来潜在的健康风险。

天然顺势疗法产品在欧美国家流行多年，生产商强调这种类型的产品成分天然、安全有效且无副作用，产品涉及婴儿出牙、感冒咳嗽及结膜炎等。

去年9月，美药管局在接到一些使用顺势出牙片的不良事件报告后，曾警告说顺势出牙片和凝胶可能会给婴幼儿和儿童带来健康风险，建议消费者停止使用这类产品，并表示正在对此进行调查，包括检测产品样品。

美药管局指出，实验室检测发现，一些顺势出牙片中所含的颠茄成分，有时会远远超过其标签所示含量。颠茄含量过高，会导致婴幼儿和儿童出现癫痫、嗜睡、肌肉无力和皮肤潮红等症状。

2010年以来，美药管局共收到超过400例与顺势出牙片有关的副作用报告，其中10人死亡。

美药管局药物评估和研究中心主任伍德科克指出，两岁以下婴幼儿身体对颠茄的反应不可预测，并给他们带来不必要的健康风险，因此建议父母及看护人不要给婴幼儿服用顺势出牙片，并向专业医务人员寻求更加安全的替代治疗方法。

美药管局强调，该机构未评估过顺势出牙片的安全性或有效性，也没有批准过顺势出牙片，不了解顺势出牙片声称的能够缓解婴童出牙症状的疗效。

美药管局建议，消费者如果发现孩子在使用顺势出牙片后，出现癫痫、呼吸困难、嗜睡、便秘、排尿困难等症状，应立即寻求医生帮助。