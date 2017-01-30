电子香烟会诱惑青少年吸烟

（联合早报网讯） 电子香烟自问世以来，争议不断。美国《儿科》杂志网络版近日刊登的一项研究显示，电子香烟不仅不能帮助降低青少年的吸烟率，还会诱惑一些本来不打算吸烟的青少年尝试吸烟。

2004年至2014年，美国政府对超过14万名中学生进行了吸烟调查。美国加利福尼亚大学旧金山分校研究人员对这项调查的数据分析后发现，尽管调查对象中，吸烟人数的比例在这段时间从40%降到了22%，但在电子香烟流行的2007年至2009年间，青少年的吸烟率并没有迅速下降；2014年抽电子香烟和传统卷烟的总人数甚至比2009年还要多。

调查还显示，家人吸烟、穿着有香烟图案的服装等是导致青少年吸传统卷烟的风险因素，但仅吸电子香烟的青少年并未生活在这种环境中，不具备这些高风险因素。研究人员认为，如果没有电子香烟，这些青少年本来是不可能吸烟的。

电子香烟与普通香烟外观相同、味道相似，主要通过将尼古丁溶液加热蒸发，为吸烟者提供与吸传统卷烟类似的感受，但电子香烟添加物的安全性也令人担忧。

德国研究发现，人们从电子香烟吸入的气体中近90%为丙二醇，这种化学物质可在短时间内刺激呼吸道，长期、反复吸入丙二醇会对人体产生哪些不良影响眼下尚不清楚。

2016年5月，美国食品和药物管理局宣布禁止向18岁以下青少年出售电子香烟、雪茄、水烟和斗烟产品，这意味着在美国不得向未成年人销售任何一种烟草产品。