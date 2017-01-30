民调：日民众多赞成天皇退位制度永久化

（联合早报网讯）日本共同社在本月28、29两日实施的舆论调查结果显示，关于天皇退位的法律完善问题，支持修改《皇室典范》使退位制度永久化的各党受访者都在六成以上，反映出希望永久化的舆论根深蒂固。

按支持的政党来看，自民党支持者中有60.9%支持退位制度永久化，远超政府讨论的“仅限当今一代天皇”的特别法（支持率为32.4%）。

民进党主张修改典范，其支持者中赞成修改的占69.8%，大幅超过支持特别法的22.8%。公明党支持者中，支持修改典范的占62.5%。共产党、日本维新会的支持者中，该数据分别为66.8%,和69.7%。“没有支持政党”的无党派人群中，有64.8%支持修改典范。

按年龄层来看，越年轻的人群支持修改典范的越多。青年人群（40岁以下）有64.9%，中年人群（40至59岁）有63.4%，高龄人群（60岁以上）有61.9%支持修改典范。而关于特别法，高龄人群有30.7%，中年人群有28.7%，青年人群有19.6%表示支持。

另一方面，关于在政府和国会讨论“女性和女系天皇”以及创设女性皇族结婚后仍然留在皇室的“女性宫家”，77.7%的高龄人群认为“开展讨论为好”，中年人群和青年人群中的该数据分别为75.8%和65.9%。