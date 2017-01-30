沙巴总警长：一中国游客没上船 逃过一劫

（联合早报网讯）马来西亚沙巴州总警长蓝利丁今天说，有一名33岁中国游客并没有上船，因此在环滩岛船难事件中总共只有27名中国人，并非28人。这意味着只有四名中国游客仍然失踪，另一名失踪者是26岁船员。

他说，没上船的中国男子“Li Qun”和他的家人原本报名参加这个团，但团员名单只记录男子的名字。警方调查显示，这名男子因为上船人数太多而取消跟团出海，逃过一劫。

他也说，警方已扣留三人协助调查，即获救的船长和船员，以及华族船主（44岁），作进一步调查。警方要调查者艘快艇是否超载、违例载客等情况。

至于船主和有关旅游公司所使用的丹绒亚路码头是否非法经营载客、为何出事后超过12小时才报案等疑问，他表示，警方会从多个角度着手调查。他强调，警方的调查不设时限，但会加速调查。他说，船主将会被扣留四天，至2月2日。

沙巴警方将成立三个特别工作队，分别负责调查遇难者死因及照料受害者等，并设专案小组，援引刑事法典304A（疏忽导致他人死亡）条文，针对这起船难是否涉及刑事成份展开调查。

在沉船事故中获救的中国游客于30日凌晨进入亚庇伊丽莎白女王医院接受治疗。据院方提供的信息，目前20名中国游客都有不同程度的晒伤和脱水症状，其中少数几名伤势较重，可能需要进行手术治疗，但都没有生命危险。