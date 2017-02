特朗普宣布开除代理司法部长叶茨(Sally Yates),同时提名弗吉尼亚东区司法部长博恩特(Dana Boente)担任代理司法部长。叶茨在昨日发函告知属下,表明她无法为特朗普的旅行禁令辩护。她也在信件中提到,在法院遇上相关争议时,不用遵行特朗普的移民禁令。

.@POTUS has named Dana Boente, US Attorney for the Eastern District of VA as Acting Attorney General. Sally Yates has been relieved. — Sean Spicer (@PressSec) January 31, 2017