安努亚涉滥用公款遭冻结玛拉主席职

（联合早报网讯）马来西亚法定机构人民信托基金（MARA，简称玛拉）主席安努亚慕沙卷入滥用公款赞助吉兰丹球会风波，玛拉今天宣布，即日起冻结安努亚的主席一职。

他的玛拉投资公司主席职务也遭冻结。他的职务将由玛拉董事局成员尤索夫雅各（Yusof Yacob）暂代。

这项决定是今天早上在玛拉吉隆坡总部的紧急会议中通过。

不过，乡区部长伊斯迈沙比里对此事表示不知情。他说，他不确定玛拉董事局的决定为何，不过他相信这只是一项建议，并非定案。“委任（玛拉）主席的权力掌握在（乡区）部长手上，而且也必须获得首相（纳吉）首肯。”玛拉法令第3（3）条阐明，主席是由负责部长委任。

安努亚也是巫统宣传主任及丹州格底里区国会议员，曾担任巫统丹州联委会主席，被视为巫统丹州强人。

据马国媒体报道，安努亚是在今天中午12时左右接获通知，他接受此安排。他说：“我不想要回应，我不想要有任何先入为主的看法，或是情绪化的发言。我接受这个安排。”

安努亚早前也因通过吉隆坡大学和玛拉投资赞助丹州足球队而引起争议。

柔佛王储东姑依斯迈日前在面簿贴文质疑玛拉主席安努亚通过玛拉投资公司和吉隆坡大学资助吉兰丹足球队“红色勇士”（The Red Warriors）。同时也附上玛拉投资及吉隆坡大学赞助球队的正式收据，还有转账记录等文件。两个单位分別赞助了100万和50万令吉。

安努亚原本反驳有关指控，但后来又在在面簿帖文坦承这项赞助，并感谢柔佛州王储出示各种文件，证明两个单位的赞助是光明正大，而且还是经过合法途径进行的。

本月初，柔佛王储指安努亚涉嫌私用一笔公款购买保时捷跑车。安努亚在受询时拒绝回应，他说：“无可奉告”。