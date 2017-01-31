得州扑克“人机大战” 人工智能胜出

（联合早报网讯）美国卡内基梅隆大学开发的人工智能Libratus与4名人类顶尖得州扑克选手之间的“人机大战”，于当地时间30日在美国匹兹堡结束，人工智能取得胜利。这是人工智能在各种棋牌游戏中对人类取得的又一个胜利。

新华社报道，这场“人机大战”在匹兹堡一家赌场中进行，从1月11日持续到30日，人工智能与4名人类选手共玩了12万手一对一不限注的得州扑克。

据当地媒体报道，到比赛结束时，人工智能领先人类选手共约177万美元的筹码。在4名人类顶尖选手中，输得最少的一位也落后人工智能约8.6万美元的筹码。

在2015年举行的一次得州扑克“人机大战”中，卡内基梅隆大学开发的一个较早版本的人工智能Claudico输给了人类选手。

近年来，人工智能发展迅猛，在国际象棋、中国象棋、围棋等游戏中击败人类顶尖选手。与棋类游戏中对战方可以看见所有棋子不同，得州扑克玩家手中的底牌是其他玩家看不到的，要求更复杂的推理能力，对人工智能也更有挑战性。

研究人员表示，如果让“阿尔法围棋”来进行得州扑克比赛，系统可能不会用虚张声势的策略来迷惑对手，而Libratus与“阿尔法围棋”的算法不同，能通过平衡风险与收益来决定出牌策略。

这种人工智能也许能被用于商业等领域，例如在双方进行价格谈判时，一方借助这种人工智能也许可以获得更多的利益。