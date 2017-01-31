马国警方澄清：沙巴船难失踪者仍6人

（联合早报网讯）沙巴沉船事故，失踪者人数又变回6人。马来西亚沙巴州总警长蓝利丁今日澄清，据最新调查显示，沉船失踪人数仍然是六人，包括一名船员。

他解释，昨天下午他发布失踪者只有五人，上船中国游客为27人。不过，经警方调查，其中一名男生还者携带妻女两人登船，船客名单只有男子的名字。出事后，该男子的30岁的妻子与约10岁的女儿失踪。

此外，他说，由于旅游公司失误，名单上有两个名字分别是一个简称和一个全名，属于同一个人，因此，扣掉船客名单上没有上船的33岁男子，船上的中国游客人数保持28人。

不过他强调，这是到目前为止的警方调查结果，由于部分生还者受惊过度，现阶段不适于录口供，因此不排除船客人数会出现变数。

另外，他证实昨日被扣留的出事沉船华族船主，今日延扣四天至2月3日。

沉船事故的搜救行动进入第四天，五名中国游客及一名船员仍然下落不明。当局今日将搜救范围扩大至3000平方海哩，参与搜救行动的包括五艘船、七艘快艇及八架飞机。

马来西亚海事执法机构（MMEA）亚庇总监阿当阿兹说：“搜救行动进入第四天，我们现在处于搜寻失踪者的黄金时间。我们会加强搜救行动。”

他表示，参与搜救行动的包括海军、空军、海事执法机构、警察及文莱当局，而派出一架直升机及一艘船只的文莱，是在该国水域范围展开搜救行动。

他指出，搜救行动的范围是从纳闽岛以北30海哩的地区向西延伸，搜寻范围则按照不同的飞机及船只，分成不同区块。