美参院通过赵小兰任运输部长提名

（联合早报网讯）美国会参议院通过了美籍华人赵小兰担任美国运输部长的提名。这意味着赵小兰将成为首位两度进入美政府内阁的华裔女性。

1月31日，美参议院以93票赞成、6票反对的结果通过了赵小兰的提名。

参议院商务、科学和运输委员会主席图恩说，赵小兰是最适合出任运输部长的人选。他表示，赵小兰就职后将着力完善美国的基础设施建设，提升其安全性。

63岁的赵小兰曾于2001年1月至2009年1月担任小布什政府的劳工部长。去年11月，特朗普提名她出任运输部长。今年1月，赵小兰在出席参议院听证会时说，如果提名获得通过，她将着手重塑美国的基础设施，提升美国的竞争力，改善美国人的生活质量。

特朗普内阁人选中的另外一位女性候任阁僚德沃斯也收获好消息。参议院卫生、教育、劳工以及养老金委员会1月31日通过她担任教育部长人选的提名，她的提名程序将进入全院表决阶段。

同在31日，候任卫生与公务服务部长普赖斯和候任财长慕钦的提名遭到抵制。参议院财政委员会民主党参议员当天集体缺席会议，拒绝就二人的提名进行表决。

有民主党参议员说，他们需要对普赖斯和慕钦在道德、利益冲突等方面进行更深入的审查。委员会应该再次举行听证会，让二人澄清有关问题。

不过，财政委员会主席、共和党参议员哈奇明确表示，拒绝再次举行听证会的动议。目前，两党僵局尚无化解的迹象，普赖斯和慕钦的提名进程恐将继续推迟。

此外，候任司法部长塞申斯的提名进程也遭遇变数。参议院司法委员会民主党议员要求推迟原定于31日的提名表决。有消息称，塞申斯的提名表决最早将在2月1日进行。