英内长：特朗普禁令或成IS“宣传机会”

（联合早报网讯）英国内长路德1月31日发表谈话，形容美国总统特朗普发布的移民禁令是“分裂性的”，而且会被伊斯兰国组织当作“宣传机会”来利用。

英国首相特雷莎·梅上周首次会见美国总统特朗普，并邀请他对英国进行国事访问，但目前还没有确定具体的访问日期。

特朗普上周五发出一份临时禁令，禁止七个以穆斯林人口为主国家的公民进入美国。这一决定引起世界许多国家民众的不满，星期一在英国各城市引发街头抗议。

英国议会将在2月20日就是否应该邀请特朗普对英国进行国事访问的问题举行辩论，目前反对向特朗普发出国事访问邀请的一份网上请愿书已征集了大约170万个签名。

与此同时，在主张按计划对特朗普发出邀请的另一份请愿书上签名的有大约10万人。

一般在一项请愿的签名人数超过10万时，英国议会将会考虑就此举行辩论。

BBC外交事务记者兰代尔说，发出国事访问邀请是国家外交的最高级手段，是用来打动最强硬外国领导人的强大软力量，很少有外国领导人对盛大的欢迎仪式不为所动。

他还说，国事访问只是礼仪性的活动，具有很强的政治性和目的性，是英国政府用来为国家利益服务的手段。

面对要求取消邀请特朗普对英国进行国事访问的呼声，英国首相府坚持表示不会改变立场，声称英美两国间的特殊关系可以让双方随时进行坦率的对话。