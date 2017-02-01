安倍拟提出一揽子措施协助美国增加就业

（联合早报网讯）为了协助美国创造就业机会，日本首相安倍晋三拟于2月10日在华盛顿与美国总统特朗普举行首脑会谈时提出一揽子措施，并已开始为此展开探讨。

共同社报道，日本政府有关人士1月31日透露，安倍考虑在高速铁路、能源和人工智能等广泛领域作出贡献，协助美国新增数十万人规模的就业岗位。方案名称可能为“日美经济增长与就业倡议”。

安倍此举旨在对特朗普要求的创造就业作出回应，同时缓和其对汽车领域对日贸易赤字的批评。

报道称，美方可能会要求包括具有竞争力的农产品在内签署日美自由贸易协定（FTA）。日方虽然不排除双边磋商，但内心仍希望避免FTA谈判，围绕创造就业问题双方能否不谋而合还是个未知数。

安倍与特朗普1月28日在电话会谈中就贸易和投资领域加强双边合作达成一致。特朗普要求日方在美国国内创造就业。

据知情人士透露，会谈之后，日本政府内部以经济产业部为中心开始研究具体措施，并认为日本能在加利福尼亚州和得克萨斯州的高铁计划等基础设施建设、页岩气和页岩油开发、人工智能、机器人等尖端产业的发展等方面作出贡献，因此决定提出一揽子方案。

目前日本政府内部正推进就业效果的估算工作。还考虑到了丰田汽车和软银宣布的对美大型投资带来的就业增加。

在华盛顿举行的首脑会谈上，安倍将再次对日本汽车产业对美国作出的贡献进行介绍。他还将向特朗普指出日本已经取消汽车进口关税以寻求理解。同时，安倍将表示日美经济共同增长的“双赢”关系很重要。